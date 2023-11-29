Эксперт: российские комиксы могут конкурировать с зарубежными

По словам директора департамента художественной литературы издательства АСТ Сергея Рубиса, самыми популярными среди комиксов у российских читателей в последнее время стала манга

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские комиксы способны конкурировать на рынке с комиксами зарубежных авторов, считает креативный продюсер медиагруппы "Красный квадрат" Рафаил Мансуров.

"Безусловно, могут [конкурировать]. Bubble показал в какой-то степени это. Для меня Bubble - это наше отражение все-таки DC или Marvel, - сказал он на пресс-конференции в ТАСС. - У них очень здорово получается. У них прекрасные экранизации, и я очень рад. В этом году, допустим, "Трудное детство" замечательное у них вышло", - добавил он.

По словам директора департамента художественной литературы издательства АСТ Сергея Рубиса, самыми популярными среди комиксов у российских читателей в последнее время стала манга, о чем свидетельствуют продажи в книжных магазинах. По его мнению, в основе такой популярности во многом лежит аниме. "Если сейчас смотреть топы продаж каких-то крупных книжных магазинов, то там находятся в большом количестве именно восточные манги и разные виды графических романов наших восточных соседей", - отметил Рубис.

Крупнейшее в России издательство Bubble comics, которое занимается созданием оригинальных комиксов, существует с 2011 года.