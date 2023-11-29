В Кириллове отреставрировали предметы облачения епископа Амвросия Орнатского XIX века

Реставрация длилась два года

ТАСС, 29 ноября. Предметы облачения XIX века, принадлежавшие епископу Пензенскому и Саратовскому Амвросию Орнатскому, составителю первой русской православной энциклопедии, отреставрировали в Кирилло-Белозерском монастыре, где епископ был погребен в 1828 году. Захоронение обнаружили в 2012 году в ходе археологических раскопок, и сейчас отреставрировали найденные в нем артефакты, сообщили ТАСС в музее.

"Епископ Орнатский известен как составитель многотомной "Истории российской иерархии" - первой русской православной энциклопедии. Он был одним из самых просвещенных людей своего времени. В конце своей жизни он выбрал именно Кирилло-Белозерский монастырь для своих молитвенных подвигов. В январе 1825 года, в возрасте 46 лет, подал прошение об отставке с дозволением иметь пребывание в Кирилловской обители, где скончался спустя три года. Погребен в первой каменной постройке обители - Успенском соборе. Справа от входа в собор сейчас можно увидеть плиту с надписью о его захоронении", - привела пресс-служба слова генерального директора музея-заповедника Михаила Шаромазова.

Орнатский с 10 лет обучался в Кирилловской духовной семинарии. В 1805 году был пострижен в монашество с именем Амвросий и причислен к соборным иеромонахам Александро-Невской лавры, а позднее - назначен настоятелем Новгородского Антониева монастыря и ректором Новгородской семинарии. Затем был рукоположен в епископа Старорусского, викария Новгородской митрополии. Вещи епископа обнаружили в 2012 году в результате археологических раскопок в Успенском соборе и его придельных храмах. Захоронение нашли в деревянном гробу, помещенном в кирпичный склеп.

Как рассказала ТАСС замдиректора музея Светлана Смирнова, могилу нашли и вскрыли, когда реставрировали Успенский собор, полы и фундамент. Некоторые из обнаруженных предметов церковного облачения без реставрации невозможно было бы сохранить. Это митра (головной убор епископа), поручи (нарукавники) и панагия - богато украшенный кулон размером 7 на 5 см из металла и эмали, который носится на груди поверх облачения епископа.

"Все эти предметы - атрибуты архиерейского облачения, они уникальны. Реставрация длилась два года. Изделия из ткани восстановили в Суздальском реставрационном училище, панагию - в нашей мастерской в Кириллове. У нас были родственники, потомки, приезжали знакомиться с предметами еще до реставрации и смотрели их после. Они очень рады обнаруженным предметам и их восстановлению", - рассказала замдиректора. Экспонаты сейчас хранятся в фондах Кирилло-Белозерского музея-заповедника.