Швыдкой: для проведения конкурса "Интервидение" в 2024 году достаточно участия семи стран

По словам спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству, сейчас к конкурсу проявили интерес Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Китай, Узбекистан

БУДАПЕШТ, 29 ноября. /ТАСС/. Первый телевизионный музыкальный конкурс "Интервидение", который готовятся провести в России в 2024 году, мог бы включать участников лишь из семи стран. Такое мнение высказал в беседе с журналистами специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, находившийся в рабочей поездке в Будапеште.

"Оптимальное количество стран - всего-навсего семь, - отметил он. - Если будут семь стран, с которыми мы договоримся, а значит, семь вещателей, телевизионных компаний, то мы этот вопрос решим". Швыдкой пояснил, что проведение подобных мероприятий - дело затратное, и не все страны СНГ и БРИКС, возможно, сумеют изыскать для этого ресурсы.

По его словам, сейчас к конкурсу проявили интерес Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Китай, Узбекистан. "Дальше будем вести переговоры с бразильцами и южноафриканцами. Понятно, что особый разговор начнем с индийцами. Но для старта этого конкурса нужно семь стран", - считает спецпредставитель президента.

Проект нового международного конкурса популярной песни ранее представили на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести первый конкурс уже в следующем году. Он отметил, что Россия рассчитывает на активное участие государств БРИКС и предлагает всем другим странам присоединиться к этой инициативе.