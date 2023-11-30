В Москве пройдет концерт памяти композитора Эдуарда Артемьева

Мероприятие состоится в Международном Доме музыки

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Полина Богомолова/. Концерт в память о народном артисте России композиторе Эдуарде Артемьеве состоится 30 ноября, в день его рождения, в Московском международном Доме музыки (ММДМ), где гости услышат мелодии из кинофильмов "Раба любви", "Сибирский цирюльник" и других. По мнению дирижера Сергея Скрипки, которым он поделился с ТАСС накануне концерта с его участием, сочинение Артемьева "Девять шагов к Преображению" сравнимо с произведениями Моцарта, Верди и Шнитке.

"Музыка Артемьева - это не просто великая музыка. Это музыка, которая внесла потрясающие страницы в летопись нашего времени, - считает собеседник агентства. - Речь не только о XX веке. То, что он сочинил на закате своей жизни, - реквием "Девять шагов к Преображению", - я считаю, это то, что будет стоять в одном ряду с великими произведениями Верди, Шнитке, Моцарта. Это действительно произведения, которые будут жить веками и волновать многие поколения слушателей".

Концерт "Эдуард Артемьев. Посвящение" пройдет в Светлановском зале ММДМ, в мероприятии примет участие Государственный симфонический оркестр кинематографии под художественным руководством Скрипки, а также Государственная академическая хоровая капелла России им. А. Юрлова, в роли ведущего выступит режиссер Николай Лебедев. Этим вечером прозвучат мелодии из фильмов "Раба любви", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сибирский цирюльник", "Доктор Живаго" и многих других.

Первый концерт после смерти Артемьева

В беседе с ТАСС Скрипка также отметил, что этот концерт станет первым после смерти Артемьева. "И первый его день рождения, который мы отмечаем без него. Уже поэтому этот концерт для нас чрезвычайно волнителен, потому что автор будет слушать нас "оттуда". И мы должны сделать так, чтобы публика и все присутствующие поняли, кого мы потеряли", - поделился дирижер. Он также рассказал, что для него Артемьев был не только соратником, но еще и чутким другом, который мог выслушать. "С ним всегда было интересно поговорить на любые темы. Он часто приходил к нам на репетиции, иногда просто побеседовать. Встреча на записях всегда была как праздник", - добавил собеседник агентства.

Сам Артемьев говорил, что "самое сильное "оружие" музыки - ее эмоциональное начало, способность прямо воздействовать на струны души, заставлять их резонировать". Скрипка согласен с таким высказыванием композитора. "То, что делал Эдуард Николаевич, - это умение сказать в мелодии что-то, что резонирует в душе у каждого человека, что-то, что напоминает ему о заложенном еще в детстве", - пояснил он. В заключение беседы Скрипка назвал Артемьева истинно русским композитором, "который мог тронуть сердце любого русского человека".

Ретроспектива

3 декабря 2022 года гала-концерт в честь 85-летия Артемьева "Кинотеатр Эдуарда Артемьева" собрал более 5,5 тыс. зрителей в Государственном Кремлевском дворце. Торжественный вечер тогда посетили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, режиссер Николай Лебедев, артист балета Сергей Полунин и многие другие. Сам юбиляр вышел на сцену вместе с открывшим тот вечер режиссером Никитой Михалковым, а после первой композиции ушел в закулисье. Во втором отделении композитор вернулся к публике, заняв место на сцене около рояля, и слушал концерт. Накануне того юбилея на пресс-конференции в ТАСС Артемьев говорил, что не будет отмечать день рождения. "Я юбилей отмечать не буду, потому что я не здоров", - сказал тогда композитор.

Артемьев родился в Новосибирске. Он считается одним из первых советских композиторов, работавших в жанре электронной музыки. В 1960-1990 годах написал музыку к более чем тридцати постановкам для Театра им. Моссовета, Государственного академического Малого театра и других. Кроме того, композитор написал музыку к более чем 200 фильмам. Артемьев - четырехкратный лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, а также престижных российских кинопремий, таких как "Ника" и "Золотой орел". В 2017 году был удостоен российской театральной премии "Золотая маска" в номинации "Работа композитора в музыкальном театре". В ноябре 2022 года президент РФ присвоил композитору звание Героя Труда. В декабре 2022 года композитор скончался.