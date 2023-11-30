В "Коломенском" в Москве откроют предновогоднюю выставку "В ожидании чуда"

В экспозиции будут представлены предметы из собрания Государственного музейно-выставочного центра "Росизо", объединяющие живопись и графику, лаковую миниатюру, резную кость и кружево

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Предновогодняя выставка "В ожидании чуда" откроется 30 ноября в московском музее-заповеднике "Коломенское". Посетить экспозицию, состоящую из более чем 100 предметов, можно будет до 31 января будущего года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"30 ноября в музее-заповеднике "Коломенское" откроется предновогодняя выставка "В ожидании чуда", которая разместится во дворце царя Алексея Михайловича. В экспозиции будут представлены предметы из собрания Государственного музейно-выставочного центра "Росизо", объединяющие живопись и графику, лаковую миниатюру, резную кость и кружево, - всего более 100 экспонатов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экспозиция будет работать до 31 января 2024 года. "На выставке гости смогут близко рассмотреть переплеты кружева в работах вологодских мастериц. Они напоминают морозные узоры, которые вырастают в двухметровые снежинки. Символизируя зиму и холод, эти кружевные снежинки в то же время способны передать зрителю ощущение тепла. Это же свойство объединяет другие предметы на выставке. Например, картины художников ХХ века представлены разными по стилю и технике, но их объединяет общая тема", - значится в публикации.