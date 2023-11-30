Любимова назвала кино ярким примером близости культурного наследия РФ и Казахстана

Министр культуры поприветствовала участников Дней России

АЛМА-АТА, 30 ноября. /ТАСС/. Министр культуры России Ольга Любимова приветствовала участников открывшихся в Алма-Ате Дней России, отметив близость культурно-исторического наследия двух стран.

"Лейтмотивом событий выбрана тема кинематографа - вида искусства, который наиболее ярко демонстрирует близость культурно-исторического наследия наших стран", - говорится в послании Любимовой, зачитанном на круглом столе с участием ученых и деятелей культуры России и Казахстана.

В Алма-Ате пройдет в том числе российско-казахстанская конференция "Киноархив: наследие и традиции советского кинематографа", состоится выставка Государственного центрального музея кино РФ, российские специалисты проведут мастер-класс по реставрации архивных кинопленок. Запланирован ретроспективный показ художественного фильма "Земля отцов" киностудии "Казахфильм".

Также казахстанские специалисты поднимут тему сохранения и изучения образцов казахского культурно-исторического наследия в российских архивных и музейных фондах.

17 ноября министры культуры Казахстана и России Аида Балаева и Ольга Любимова провели переговоры в Санкт-Петербурге, в ходе которых казахстанская сторона заявила об "актуальности вопроса возврата" исторических артефактов и культурных ценностей, находящихся в РФ, в том числе киноархивов Госфонда.

По данным Минкульта республики, Любимова пообещала изучить вопрос и оказать возможное содействие, подчеркнув "исключительное значение передачи архивов Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации, связанных с "Казахфильмом".