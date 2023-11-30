Представители 92 стран приняли участие в Форуме объединенных культур в Петербурге

В частности это государства Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки, а также Австралия

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Представители 92 государств приняли участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур. Всего мероприятия деловой программы форума посетили более 1,3 тыс. участников, сообщили в пресс-службе форума.

"Участники и спикеры форума представляли 92 государства", - говорится в сообщении. В частности это страны Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки, а также Австралия.

За три дня на площадках форума состоялось 32 мероприятия деловой программы, участие в которых приняли более 1,3 тыс. творческих деятелей, руководителей культурных и образовательных учреждений, бизнес-структур, некоммерческих и международных организаций, представителей российских регионов, а также члены 51 официальной иностранной делегации, в составе которых приехали 34 профильных министра.

Также было подписано 23 соглашения. Среди них - межведомственные документы о двустороннем сотрудничестве, которые подписали министр культуры РФ Ольга Любимова и главы профильных министерств Гвинейской Республики, Республики Джибути, Лаосской Народно-Демократической Республики, Республики Таджикистан, Государства Эритрея и Республики Южная Осетия.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум проходил с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.