На ярмарке non/fiction представили новое издание книги Магомаева "Великий Ланца"

Оно впервые вышло в свет в 1993 году в издательстве "Музыка"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Презентация нового издания книги оперного и эстрадного певца Муслима Магомаева "Великий Ланца", которая 30 лет назад стала первой в России книгой о жизни и творчестве американского певца и актера Марио Ланца, состоялась на ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction, передает корреспондент ТАСС.

Издание впервые вышло в свет в 1993 году в издательстве "Музыка". "Великий Ланца" стала результатом увлечения Магомаева творчеством одного из выдающихся теноров ХХ века, которого также называли "голосом века" и "американским Карузо". Марио Ланца исполнял партии в операх "Травиата" Джузеппе Верди, "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини, "Андре Шенье" Умберто Джордано, а также снимался в фильмах "Великий Карузо", "Серенада", "Любимец Нового Орлеана" и других. Артист умер в 1959 году в возрасте 38 лет.

"В этом году ровно 30 лет, как вышла книга. Кроме этого, в октябре этого года было 15 лет, как великий Муслим Магомаев ушел из жизни. Тамара Ильинична Синявская, его муза и его жена, в этом году отпраздновала свой юбилей. <...> Искусство Магомаева - это более, чем пение, это более, чем высокое вокальное искусство, это некий вклад в мировую цивилизацию. Его голос, звучание голоса и огромное количество песен - таким же был вклад в мировую культуру Марио Ланца, он чувствовал это родство. Поэтому мы со своей стороны сделали все, чтобы люди могли это понять", - сказал ТАСС генеральный директор издательства "Музыка" Марк Зильберквит.

Работа над новым изданием проводилась непосредственно при участии вдовы Магомаева - народной артистки СССР, оперной певицы Тамары Синявской. На презентации книги Синявская отметила, что сам Магомаев никогда не считал себя писателем. "Он просто пробовал перо. Для него ориентиром певца, артиста и человека в тот момент был Марио Ланца", - сказала артистка.

Обложка нового издания выполнена в сиреневом цвете, который, по словам Зильберквита, любил Магомаев. Также новая книга начинается с предисловия издательства "Музыка" от лица его гендиректора и вступительного слова, которое написал оперный певец, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков.

"Главная необычность этой книги в том, что это книга великого артиста о великом артисте. Это очень редкое сочетание. Муслим Магомаев только первый раз взялся за перо, когда им овладела какая-то страсть к искусству, к голосу, к памяти великого Ланца. Так он и назвал книгу - "Великий Ланца", - сказал Зильберквит.

О Муслиме Магомаеве

Муслим Магомаев (1942-2008) - российский эстрадный и оперный певец (баритон), народный артист СССР. Был солистом Азербайджанского театра оперы и балета им. М. Ф. Ахундова, выступал в оперном театре La Scala (Милан), концертном зале "Олимпия" (Париж) и других. Исполнитель песен "Лучший город земли", "Подмосковные вечера", "Королева красоты", пел в операх "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта, "Риголетто" Джузеппе Верди, "Евгений Онегин" Петра Чайковского и других.