Кириенко вручил удостоверение заслуженного артиста РФ сотруднице филармонии ДНР

Элеонора Шавло стала первой исполнительницей донецкой филармонии, которая получила это звание

ДОНЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин вручили артистке Донецкой государственной академической филармонии Элеоноре Шавло удостоверение "Заслуженный артист Российской Федерации". Шавло стала первой исполнительницей донецкой филармонии, которая получила это звание, отметили в пресс-службе правительства ДНР.

"Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметили вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Элеоноры Ивановны в качестве артистки разговорного жанра, ведущей концертов и автора музыкально-литературных программ", - цитирует пресс-служба правительства министра культуры ДНР Михаила Желтякова.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минкультуры ДНР, Кириенко вручил Шавло удостоверение заслуженного артиста РФ во время своего визита в регион.

"Вот уже 60 лет мастер художественного слова работает в донецкой филармонии. Ее авторские программы собирают полные залы, а мастерство декламации вызывает восхищение огромного количества зрителей", - приводятся в сообщении правительства слова Желтякова.