В ЛНР открылся музей казачества после восстановления

Посетители смогут увидеть коллекцию археологических материалов, найденных на территории Станично-Луганского и соседних районов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Государственный исторический музей (ГИМ) открыл Музей казачества в станице Луганской (ЛНР). Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

"Здание музея было частично разрушено в 2014 году. После того как Луганская Народная Республика вошла в состав России, шефство над местным музеем взял Государственный исторический музей. Сегодня при нашей поддержке работы по его восстановлению завершены", - написала министр в своем Telegram-канале.

Посетители смогут увидеть коллекцию археологических материалов, найденных на территории Станично-Луганского и соседних районов. Отдельные залы расскажут об истории становления донского казачества, быте станичников в XIX-XX веках и событиях настоящего времени.

"Целый комплекс мероприятий направлен на поддержку всех 77 музеев ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Уже сейчас при помощи РОСИЗО в Шахтерске открыт музей кино, а в Волновахе Музей им. Рублева создал экспозицию "Лики русской иконы". Новыми местами притяжения для наших молодых граждан стали детские центры Политеха, Петергофа, Фанагории и Пушкинского музея", - добавила Любимова.