В новые регионы РФ начали поставлять музыкальные инструменты

Поставки осуществляются в рамках нацпроекта "Культура"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Поставки музыкальных инструментов и оборудования для учреждений культуры начались в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в рамках нацпроекта "Культура". Об этом говорится на сайте Министерства культуры России.

"Новые регионы активно присоединяются к национальному проекту "Культура". Об этом сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная на координационном совете по культуре, который прошел в Калининграде 1 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

Как рассказала замминистра, в ноябре Запорожская область получила пианино и рояли, в ДНР в две школы искусств (ДШИ) поступили новые народные инструменты, ДШИ Першотравневого и Новоазовского районов ДНР получили звуковое оборудование. "Основные поставки для масштабного переоснащения будут идти в течение декабря", - отметила Преподобная. Также в музеи ДНР, ЛНР и Запорожья поставили компьютерную технику.

Замминистра отметила, что в новые регионы начались и поставки многофункциональных передвижных культурных центров - автоклубов. "В ноябре в Запорожье прибыли семь автоклубов, в ДНР - три", - говорится на сайте.

Нацпроект "Культура" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 год. С февраля 2020 года руководитель проекта - министр культуры РФ Ольга Любимова, а куратором выступает вице-премьер Татьяна Голикова. В структуру нацпроекта входят три федеральных проекта - "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".