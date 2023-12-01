Госфонд кинофильмов России передал Казахстану три фильма

Их снял "Казахфильм"

АЛМА-АТА, 1 декабря. /ТАСС/. Государственный фонд кинофильмов России передал Центральному государственному архиву кино-фотодокументов и звукозаписи Казахстана три фильма, снятых в разные годы киностудией "Казахфильм". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации Казахстана.

"Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации передал Центральному государственному архиву кино-фотодокументов и звукозаписи РК три фильма. В их числе художественные фильмы "Земля отцов", "Дорога жизни", документальный фильм "Под звуки домбр".

В ведомстве напомнили, что активное развитие кинематографа в Казахстане началось в годы Великой Отечественной войны, когда в Алма-Ату были эвакуированы две киностудии - "Мосфильм" и "Ленфильм". Они были объединены с "Казахфильмом" в Центральную объединенную киностудию. В этот период здесь было снято около 23 художественных и порядка 10 короткометражных фильмов.

17 ноября министры культуры Казахстана и России Аида Балаева и Ольга Любимова провели переговоры в Санкт-Петербурге, в ходе которых казахстанская сторона заявила об "актуальности вопроса возврата" исторических артефактов и культурных ценностей, находящихся в РФ, в том числе киноархивов Госфонда.

Любимова тогда пообещала изучить вопрос и оказать возможное содействие, подчеркнув "исключительное значение передачи архивов Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации, связанных с "Казахфильмом".