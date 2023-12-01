Гран-при фестиваля "Линия фронта" в Ростове-на-Дону получил фильм Клима Поплавского

Приз за лучший полнометражный фильм достался документальной картине Антона Старкова и Ольги Рогожиной "Нюрнберг 2.0: За что будут судить украинских нацистов"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Главный приз первого Международного фестиваля документального кино и медиапроектов "Линия фронта" в Ростове-на-Дону получила работа режиссера Клима Поплавского "Военкоры 2: "Птичник" и "Оля-молодец". Имена победителей и призеров объявили на церемонии закрытия фестиваля.

"Когда мы задумывали эту историю и посмотрели те серьезнейшие фильмы, которые нам прислали, мы немного засомневались в том, готов ли зритель к восприятию такого мощного кино, не избалован ли он современными игровыми кинолентами. Но все эти дни были полные залы, после показов к нам подходили ребята и спрашивали, как можно пойти добровольцами, что нужно, чтобы стать военкором? Затем они посетили мастер-классы, значит, мы не зря работаем. Если ты снимаешь честное кино, которое идет от души, можно попасть на фестиваль "Линия фронта" и найти здесь единомышленников, людей, которые будут продвигать твои работы. <…> Если мы с вами выйдем из этого зала и начнем менять свое отношение к культуре, к тем, кто на фронте, к тем, кто сейчас, помогать им, значит, все не зря", - сказал на церемонии закрытия президент фестиваля Андрей Кудряков.

По решению жюри фестиваля гран-при получила работа Клима Поплавского "Военкоры 2: "Птичник" и "Оля-молодец", рассказывающая о военных журналистах, работающих в зоне СВО. Герои ленты делятся тем, как создают репортажи из горячих точек, объяснив, что самое важное в их работе - это беспрекословное подчинение приказам военных. Военкоры рассказывают о том, почему, несмотря на сложности в работе, они снова и снова отправляются в опасные для жизни командировки.

Приз за лучший полнометражный фильм достался документальной картине Антона Старкова и Ольги Рогожиной "Нюрнберг 2.0: За что будут судить украинских нацистов" режиссеров, а награду за лучший короткометражный фильм получил Михаил Буров за "Батальон "Крым". Фронтовые будни". В номинации "Телевизионная программа" главным призом отмечена работа Ксении Николаевой "Поступок", лучшим интернет-проектом названа работа Александры Абдулкеримовой "Герои Z", лучшим репортажем об СВО - "Белоруссия помогла защитнику Донбасса: история дончанина Павла Прохоренкова" Алины Майер. В номинации "Лучший зарубежный фильм" победила кинолента "Water, wind, dust, bread" режиссера из Ирана Махди Заманпура, "Приз зрительских симпатий" завоевал фильм Екатерины Китайцевой "Донбасс. Память поколений". Также на церемонии авторам были вручены специальные призы и дипломы фестиваля.

О фестивале

Оргкомитет фестиваля принял 287 заявок от кинематографистов и журналистов из 11 стран. Конкурсную программу "Линии фронта" составили более 40 работ авторов из Казахстана, США, Ирана, Сербии, Белоруссии и ряда стран Африки. Вне конкурса было представлено более 10 фильмов, в том числе от режиссера из Коста-Рики.

Международный фестиваль "Линия фронта" проходил в Ростове-на-Дону с 28 ноября по 1 декабря. Он создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Российского военно-исторического общества, Союза журналистов России с целью развития отечественной кинодокументалистики, выявления и поддержки талантливых режиссеров, операторов, сценаристов документального кино, создателей телевизионных передач и медиаконтента. ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.