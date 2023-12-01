В Париже открылся девятый салон русской книги

Лейтмотивом мероприятия стало творчество Маяковского, рассказал посол России во Франции Алексей Мешков

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. IX салон русской книги "Русская литература" открылся в Российском духовно-культурном православном центре в Париже, передает корреспондент ТАСС.

"Этот салон, уже девятый по счету, стал знаковым событием в культурном взаимодействии наших стран. Он завершает насыщенный мероприятиями год на традиционно высокой ноте", - заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков.

Он отметил, что за долгое время своей деятельности салон "Русская литература" превратился "в настоящий праздник для читающего человека, заслужил самую положительную оценку посетителей, многие из которых с удовольствием возвращаются сюда вновь и вновь".

Сегодняшняя встреча демонстрирует "общемировую значимость русской культуры и литературы, ее неподвластность конъюнктурным политическим перипетиям. Салон - пример открытого и честного диалога между народами России и Франции", - подчеркнул Мешков.

"Было бы полезно, чтобы подобные тенденции распространялись и на другие сферы российско-французских отношений, ведь диалог - основа взаимопонимания", - заметил глава российской дипмиссии.

О литераторах

Мешков отметил, что в 2023 году в мире праздновали юбилеи многих выдающихся российских литераторов. "Лейтмотивом парижского салона стало творчество Владимира Маяковского - революционера слога, отбросившего классические устои и создавшего свой уникальный стиль", - сказал российский посол.

В свою очередь организатор салон Ирина Рекшан отметила, что русская литература пользуется неизменным интересом во Франции. "Каждый год программа салона отражает актуальные вопросы. Видное место в этом году занимает историческая литература", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, в работе салона участвует 14 парижских издательств, выпускающих произведения русских писателей во французском переводе. "В этом году у нас много авторов из России, в частности, из Саратова и Красноярска", - отметила Рекшан.

Она также добавила, что несколько десятков французских и русских поэтов примут участие в вечере, посвященном поэзии Маяковского, который пройдет в рамках салона.

Поэты Сибири

Поэт из Красноярска Оксана Горошкина впервые участвует в салоне в Париже. "Вместе с Екатериной Малиновской мы представим парижанам литературный альманах "Енисей", в котором публикуется проза и поэзия сибирских авторов. Кроме этого, в рамках салона мы будем читать наши стихи", - рассказала собеседница агентства.

"Салон русской книги, как и в предыдущие годы, проходит в Российском центре на набережной Бранли", - отметила в беседе с ТАСС советник-посланник, директор Российского духовного-культурного православного центра Анна Котлова - В этом году помещения центра полностью заполнены книгами, экспозиция пользуется особым успехом".

Российский духовно-культурный православный центр отметил недавно седьмую годовщину своего основания. Он открылся в Париже в октябре 2016 года.