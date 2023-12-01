Артисты из шести регионов стали победителями циркового фестиваля в Саратовской области

Мероприятие проходило с 28 ноября по 1 декабря

САРАТОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Победителей фестиваля-конкурса любительского циркового искусства "ВолгаЦиркФест" определили в Марксе Саратовской области. Ими стали артисты из Тульской, Саратовской, Ульяновской, Кемеровской областей, Пермского края и Удмуртии, сообщила ТАСС министр культуры региона Наталия Щелканова.

Фестиваль проходил с 28 ноября по 1 декабря в центре циркового искусства "Цирк Арт-алле". Свое мастерство продемонстрировали 147 участников из 22 регионов.

"Каждый фестивальный день был праздником ловкости, смелости, грации и силы, - сказала Щелканова. - А что особенно важно, - на сцене не профессионалы, а любительские цирковые коллективы, среди которых есть совсем юные участники. Сегодня были названы победители фестиваля - ими стали артисты и коллективы, которые громко заявили о себе во время выступлений в 6 номинациях. Итогом фестивальных дней стал красочный гала-концерт победителей".

Лауреатов I степени определили в следующих номинациях: "Воздушная гимнастика", "Акробатика","Жонглирование", "Клоунада", "Пластическая акробатика" и "Эквилибристика".

Всего в фестивале было представлено 8 номинаций. Также участники выступали в жанрах "Икарийские игры" и "Антипод". В них определили только лауреатов II степени.

Инициатором фестиваля выступил Государственный российский дом народного творчества имени В. Д. Поленова. Проект поддержало министерство культуры региона. Соорганизатором мероприятия стал Центр народного творчества имени Л. А. Руслановой.