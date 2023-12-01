Любимова назвала "Воздух" Германа одним из сильных фильмов о Великой Отечественной войне

Картина выйдет в российский прокат 18 января

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Военная драма "Воздух" режиссера Алексея Германа-младшего - один из самых сильных современных фильмов о Великой Отечественной войне за последние несколько лет. Такое мнение о картине выразила министр культуры Ольга Любимова.

"Для меня это невероятно сильное кино, из современных фильмов, снятых о Великой Отечественной войне, пожалуй, это один из самых сильных, которые я видела за последние несколько лет. Я очень болею за эту картину. Очень трогательная, очень сильная, очень яркая, очень зрелищная картина с невероятными актерскими работами, с потрясающей работой художника, с невероятной операторской работой. Искренне завидую всем тем, кому предстоит поход в кинотеатр на фильм "Воздух", - сказала она журналистами в кулуарах российского фестиваля авторского кино "Зимний".

По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных летчиц. Все они пока не совсем понимают, что такое война. Героиням в исполнении актрис Анастасии Талызиной и Аглаи Тарасовой приходится непросто в мужском мире, но день за днем они доказывают, что не хуже мужчин. В фильме также снялись Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина и Мария Мельникова. Мировая премьера состоялась осенью на Международном кинофестивале в Токио, фильм вошел в основной конкурс. В российский прокат "Воздух" выйдет 18 января.

Фильмом открытия фестиваля "Зимний" в Москве стал документальный проект Алексея Германа-младшего и Елены Окопной "Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов". Министр отметила, что над лентой работала большая команда людей, которая неравнодушно и трепетно относится к творчеству Алексея Германа-старшего.