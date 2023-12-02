Петербургский "Театральный проект 27" покажет рок-спектакль для подростков

Постановка затронет проблемы самовыражения и взаимоотношений со взрослыми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Молодежный "Театральный проект 27", известный своими новациями, покажет на сцене площадки "Скороход" премьеру рок-спектакля "Ключ от 505-й" о проблемах самовыражения современного подростка. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Российского фонда культуры.

"Мне хочется поддержать подростков, которые испытывают трудности в ежедневном столкновении с образовательной системой, с выполнением навязываемых, порой совершенно бессмысленных правил, с убийственной скукой и нетворческой рутиной обучения. Хочется вдохновить подростков на инициативу снизу, зарядить их энергией к тому, чтобы делать что-то, в том числе, как в нашем спектакле, играть рок-музыку, собирать группу", - рассказал журналистам режиссер Дмитрий Мульков. Он убежден, что энергия подросткового протеста не разрушительна, а даже наоборот созидательна, если не порицается и находит поддержку у взрослых. Спектакль затрагивает проблемы самовыражения современного подростка и налаживания диалога с миром взрослых в тот самый момент, когда вчерашнему ребенку вдруг кажется, что он совершенно один.

В постановочную бригаду вошли драматург Лара Бессмертная, сценограф Оганес Айрапетян, видеохудожник Андрей Платонов, композитор Андрей Платонов. В актерском ансамбле - Алесь Снопковский, Любовь Яковлева, Егор Строков, Антонина Введенская, Игорь Головин.

"Театральный проект 27" - независимый театр из Санкт-Петербурга, цель которого - вместе с молодыми авторами создавать спектакли нового поколения для подростков. В его репертуаре - 12 названий. Несмотря на статус негосударственного, проект уже заявил о себе на всероссийском уровне: в 2020 году спектакль "Сочинение про Джобса" режиссера Ивана Пачина стал лауреатом Большого детского фестиваля в номинации "Лучший драматический спектакль для подростков", а спектакль "Жирная Люба" участвовал в десятке фестивалей, номинирован на премию "СНОБ. Сделано в России".