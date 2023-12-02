Умерла испанская актриса Конча Веласко

Ей было 84 года

МАДРИД, 2 декабря. /ТАСС/. Актриса Конча Веласко умерла на 85-м году жизни. Об этом сообщила Академия кинематографических искусств и наук королевства в соцсети X (ранее Twitter).

"Актриса Конча Веласко умерла в возрасте 84 лет", - говорится в публикации.

Веласко родилась в Вальядолиде 29 ноября 1939 года. Она начала свою кинематографическую карьеру в 1954 году. В 1987 году получила Золотую медаль за заслуги в изобразительном искусстве, в 2016 году - Национальную театральную премию. В 2013 году актриса была удостоена кинопремии "Гойя" за заслуги. На ее счету роли в десятках лент, в том числе в сериалах "Телефонистки" и "Гранд отель".