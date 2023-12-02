В Архангельске представили персонажей сказок на выставке кукол "Такие разные и прекрасные"

В экспозиции показаны работы 17 мастеров

АРХАНГЕЛЬСК, 2 декабря. /ТАСС/. Персонажи русских сказок представлены на выставке авторских кукол "Такие разные и прекрасные" в Старинном особняке на Набережной в Архангельске. Как рассказала ТАСС методист по музейно-образовательной деятельности музейного объединения "Художественная культура Русского Севера" Анастасия Саликова, в экспозиции показаны работы 17 мастеров.

"В экспозиции представлены работы 17 мастеров-кукольников из Архангельска и Северодвинска, среди участников есть те, кто давно знаком зрителям, например, Ирина Черепанова, Марина Минина, а есть и новые авторы. Каждая витрина на выставке словно театральная сцена, на которой куклы взаимодействуют друг с другом. Выставка новогодняя и даже наша елочка наряжена не простыми игрушками, здесь у нас феи и объемные игрушки, вышитые крестиком, целые серии: "Щелкунчик", "Буратино", "Алиса в стране чудес", - сказала Саликова.

Они сделаны в разных техниках из фарфора, папье-маше, текстиля, войлока, пластика и даже из капроновых чулок. Многие работы очень сложные, с большим количеством деталей в костюмах. Работа над некоторыми куклами может занимать до года. Образы мастера зачастую придумывают сами и создают целый мир для своих героев. Например, Черепанова несколько лет назад придумала проект "Королевство белых ночей и брусничных земель". Это волшебная северная страна с колоритными обитателями, среди которых Король Броритош Первый, принцесса Ро, а еще драконы, птицы-тупики и многие другие, их уже больше 300. Для них мастер создает сложные дома, предметы интерьера и транспортные средства.

Свои миры придумывает и Елена Мартюшова. "Специально для нашей выставки она разработала проект "Речные царевны". Здесь мы видим Любаву, Забаву и Купаву, она их называет куклы-головастики. Первая кукла в палитре северной реки в августе на рассвете, вторая - в цветах реки в августе днем, а третья - в палитре заката", - добавила Саликова.

© Ирина Скалина, ТАСС

Одна из витрин насчитывает около сотни персонажей в интерьере. Лариса Рюмина показывает святочные гуляния и внутреннее убранство северного дома при помощи тряпичных кукол. Они качаются на качелях, пекут пироги в русской печи, играют на балалайке. "И еще здесь представлены обереги, то есть те куклы, с которыми не расставались, они были в каждом доме. Каких-то кукол нужно было сжигать после того, как они выполняли свою функцию, например, куколка на здоровье, все, выполнила свою функцию, человек, выздоровел, и ее сожгли", - пояснила собеседница агентства.

Многие мастера представили свои работы по сказкам и легендам. У Марины Мининой это композиция "Живая вода" со славянской богиней воды Даной и мифической райской птицей Алконост. Елена Пантина и Анастасия Пискунова представили несколько сценок по произведениям Степана Писахова. Здесь не только куклы-люди, но и даже куклы-дома из сказки "Уйма в город на свадьбу пошла". Выставка будет работать до апреля 2024 года.