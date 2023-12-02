Документалистов Арбугаевых наградили премией Бриллиантового бала в Якутске

Премия может стать ежегодной, ее планируют вручать выдающимся общественным деятелям в сфере науки, политики и культуры, которые внесли значительный вклад в популяризацию и укрепление положительного имиджа региона

ЯКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Режиссеры-документалисты из Якутии Максим и Евгения Арбугаевы получили народную премию Бриллиантового бала в Якутске, передает корреспондент ТАСС. Серебряную статуэтку, инкрустированную драгоценными камнями и бриллиантами, из рук председателя правительства Якутии Кирилла Бычкова получили мать и бабушка Арбугаевых - Ирина Арбугаева и Тамара Прокопьева.

Максим и Евгения Арбугаевы - брат и сестра - родились в поселке Тикси Булунского района Якутии. Евгения Арбугаева - фотограф-документалист, Максим Арбугаев является победителем различных международных кинофестивалей. В 2023 году лента "Выход" (Haulout, 2022) Максима и Евгении Арбугаевых из Якутии стала номинантом премии "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм".

Арбугаевы стали первыми, кого наградили этой народной премией. Она станет ежегодной и будет вручаться выдающимся общественным деятелям в сфере науки, политики и культуры, которые внесли значительный вклад в популяризацию и укрепление положительного имиджа Якутии. Как сообщил Арбугаев, видеообращение которого показали на церемонии награждения, он не смог присутствовать на балу, так как внезапно приболел. "От себя и от лица сестры Евгении хотел бы поблагодарить организаторов этого прекрасного мероприятия. Мы очень гордимся быть участниками этого мероприятия и особенно получить эту народную премию. Это для нас такой стимул, энергия, которую мы с Евгенией будем дальше направлять в наше творчество", - сказал он.

Бриллиантовый бал впервые проходит в Якутии, его включили в программу мероприятий фестиваля "Зима начинается с Якутии". Проект направлен на привлечение туристов из других регионов России и зарубежья. Мероприятие организовали в государственном цирке республики. Бал носит благотворительный характер, часть вырученных средств на этом вечере направят в благотворительный фонд поддержки детей "Харысхал" (с якутского "Милосердие"). По входным билетам на бал разыграют алмаз 11,59 карат.

Для зрителей провели театрализованное представление с акробатическими трюками, парад ювелирных брендов Якутии. На сцене цирка развернули гастрономическое шоу: приготовили основные блюда якутской национальной кухни - керчэх (взбитые мутовкой сливки), оладьи, провели чайную церемонию с благословением алгыс и показали приготовление жеребятины. Гостей и зрителей угостили блюдами.

Организаторами выступают региональное агентство развития туризма и территориального маркетинга совместно с Ассоциацией гостеприимства Якутии, Ассоциацией ювелиров Арктики Якутии при поддержке республиканского министерства предпринимательства, торговли и туризма.