В Италии представили перевод книги Алексея Пушкова

В стране она вышла под названием "От Горбачева до Путина. Геополитика России" в издательском доме Сандро Тети

РИМ, 2 декабря. /ТАСС/. Перевод на итальянский язык книги российского сенатора Алексея Пушкова "Глобальные шахматы. Русская партия" представили в Вероне при содействии ассоциации "Венето - Россия". В Италии она вышла под названием "От Горбачева до Путина. Геополитика России" в издательском доме Сандро Тети.

Как рассказал издатель, текст был адаптирован для итальянского читателя, предисловие написал президент Института политических исследований "S. Pio V" социолог Паоло Де Нардис. Тети также пояснил, что книга в Италии была опубликована в начале 2022 года, но ее презентация была отложена.

"Этот текст описывает целую эпоху - от распада СССР до ухудшения отношений с Западом. С того момента Москва утверждается на главный игрок на глобальной арене. Позиции России, тем не менее, не были широко известны, текст Пушкова позволяет читателю восполнить этот пробел и представляет позиции РФ, которые часто перевираются в западных СМИ", - говорит Тети. Как пояснил сам автор, выступившей на презентации по видеосвязи, его книга, вышедшая в России в 2018 году, дает лучше понять нынешнюю международную ситуацию и подводит к пониманию причин украинского конфликта. Ранее эта работа была переведена на французский и вышла во Франции.

В презентации принял участие экс-депутат Вито Коменчини, журналист, президент Международного движения русофилов Элизео Бертолази, а также президент ассоциации "Венето - Россия" Пальмарино Дзоккателли.