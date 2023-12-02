Пермяки первыми увидели фильм "Фрау", завоевавший награды фестиваля "Маяк"

Выход киноленты в широкий прокат запланировали на март 2024 года

ПЕРМЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Жители Перми первыми смогли увидеть фильм "Фрау" режиссера Любови Мульменко, завоевавший две награды фестиваля актуального кино "Маяк". Главные роли в киноленте исполнили Елизавета Янковская и Вадим Королев, лидер музыкального коллектива OQJAV, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня у нас история Золушки - Любы Мульменко, которая родилась в Перми, а потом превратилась в принцессу нашего отечественного кино, и не только отечественного, я надеюсь, потому что и дальше будет развитие. <…> Я поздравляю с фильмом, прежде всего, с хорошим качеством режиссуры. Потому что определение главных героев, их фактура, манера общаться очень важна. Это почерк мастера, который встречается у всех хороших режиссеров", - сказал художественный руководитель Пермской синематеки, режиссер-документалист Павел Печенкин.

Предпоказ фильма состоялся в Перми в рамках открытия Пермской синематеки после переезда в новое пространство "Кристалл-центр". Его выход в широкий прокат намечен на март 2024 года.

Критики сравнивают фильм молодого режиссера с работами Уэса Андерсона. Лента получила две награды на фестивале актуального кино "Маяк": за сценарий картины (Любовь Мульменко) и лучшую женскую роль (Елизавета Янковская). По сюжету герой фильма Ваня (Вадим Королев), напоминающий главного персонажа картины "Форест Гамп", влюбляется, как он думает сначала, в балерину Кристину (Янковская). Оба они не совсем понимают, как строить отношения и "придумывают" их с ноля, однако вскоре выясняется, что оба они не способны любить и скучают по своему одиночеству. Картина снималась в Перми в 2022 году. По словам Мульменко, сама история к городу не привязана, но Пермь - "это хороший друг".

Любовь Мульменко - режиссер, сценарист и журналист. Она участвовала в написании сценариев к фильмам-призерам Каннского фестиваля "Разжимая кулаки" Киры Коваленко и "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена. В 2021 году Мульменко представила свой режиссерский дебют - картину "Дунай" - в основном конкурсе 32-го российского кинофестиваля "Кинотавр".