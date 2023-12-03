Театр имени Вахтангова представит премьеру спектакля "Обыкновенное чудо"

Показы пройдут 3 и 4 декабря

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова представляет премьеру спектакля Ивана Поповски "Обыкновенное чудо" по одноименной пьесе-сказке Евгения Шварца. Показы пройдут 3 и 4 декабря на основной сцене, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Спектакль "Обыкновенное чудо" станет первой премьерой 103-го сезона на основной сцене. К тому же, это первая постановка Ивана Поповски в Вахтанговском театре", - сказали в пресс-службе.

Вместе с режиссером над постановкой работают художник Мария Трегубова, художники по свету Александр Матвеев и Руслан Майоров, музыкальный руководитель Татьяна Агаева.

"В спектакле звучит музыка замечательного композитора Геннадия Гладкова, ушедшего от нас совсем недавно. Мелодии предстанут в аранжировке Настасьи Хрущевой. Тексты песен написал Юлий Ким. В спектакле участвует оркестр Театра Вахтангова", - отметили в пресс-службе.

В разных составах в ролях заняты Владимир Логвинов, Леонид Бичевин, Яна Соболевская, Николай Романовский, Эюб Фараджев, Владислав Демченко, Артур Иванов, Полина Рафеева, Юлия Рутберг, Мария Волкова, Евгений Князев, Игорь Карташев, Григорий Здоров, Юрий Красков, Олег Лопухов, Сергей Пинегин, Анна Чумак, Елизавета Палкина, Владислав Гандрабура, Александр Галочкин и другие.

О драматурге и его сказках

Евгений Шварц (1896-1958) известен как драматург, сценарист, прозаик и поэт. Написанные им пьесы-сказки вошли в сокровищницу мировой литературы и кинематографии, в их числе "Золушка", "Дракон", "Обыкновенное чудо", "Марья-искусница", "Снежная королева", "Сказка о потерянном времени".

Над пьесой "Обыкновенное чудо" Шварц работал десять лет: приступил 10 декабря 1944 года и завершил в 1954 году. Эту пьесу драматург посвятил своей жене Екатерине Шварц (1904-1963), отдельные черты которой запечатлены в образе Хозяйки. Впервые постановку "Обыкновенного чуда" на театральной сцене осуществили Эраст Гарин и его жена - режиссер и сценарист Хеся Локшина в Театре-студии киноактера в начале 1956 года. Пьеса дважды была экранизирована - в 1964 году (режиссеры Эраст Гарин, Хеся Локшина) и в 1978 году (режиссер Марк Захаров).

Первая премьера в Театре Вахтангова по пьесе Шварца состоялась спустя восемь лет после его смерти - 20 января 1966 года. Его сказку "Золушка" поставила Светлана Джимбинова под руководством Рубена Симонова. В спектакле были заняты Юрий Волынцев, Александр Граве, Екатерина Райкина, Любовь Корнева, Василий Лановой, Дарья Пешкова, Нина Нехлопоченко, Элеонора Шашкова, Инна Алабина и другие актеры.