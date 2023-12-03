Петербургская филармония посвятит концерт юбилею композитора Александра Кнайфеля

Вечер пройдет под управлением Аркадия Штейнлухта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Петербургская филармония посвятит концерт 80-летию композитора, заслуженного деятеля искусств России Александра Кнайфеля. В Большом зале его произведения разных лет исполнит камерный оркестр Санкт-Петербургской консерватории под управлением заслуженного артиста России Аркадия Штейнлухта.

"С творчеством Александра Кнайфеля я связан уже более полувека. Большое счастье, что у меня была возможность пройти через такое горнило, очень трудное и очень полезное. От музыкантов он требует проникновения в сердцевину звучания, и это дает огромный эффект. Благодаря знакомству с его музыкой ты пытаешься, чтобы на концерте или на записи произошло что-то большее, чем просто воспроизводство нот", - рассказал ТАСС Штейнлухт.

Под его управлением в Большом зале филармонии прозвучат камерные сочинения юбиляра - "Молитва святого Ефрема Сирина", "Сие дитя", фрагменты сюиты-фантасмагории "Петроград".

Кнайфель в молодости делал успехи, как виолончелист, занимаясь в Московской консерватории в классе Мстислава Ростроповича. Он автор свыше 80 произведений во всех областях музыкального творчества. Написал музыку более чем к 40 художественным и публицистическим фильмам. Среди них - "След росомахи", "Торпедоносцы", "Противостояние", "Петроградские Гавроши", "Личное дело Анны Ахматовой", "Цветы календулы", "Итальянец".

Кнайфель широко известен на Западе. Немалую роль в обретении известности сыграл тот факт, что в конце 1970-х композитор наряду с Эдисоном Денисовым и Софией Губайдулиной попал в число "авангардистов", чье творчество подвергалось нападкам со стороны официальной советской критики. Премьеры произведений Кнайфеля звучали на музыкальных фестивалях в Париже, Лондоне, Амстердаме, Нью-Йорке, Цюрихе, Зальцбурге, Берлине, Кельне, Франкфурте. При этом композитор продолжает жить и творить в Санкт-Петербурге.