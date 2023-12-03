В шорт-лист премии "Электронная буква" в 2023 году вошли 20 авторов

Победителей назовут в марте 2024 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Группа компаний "ЛитРес" объявила шорт-лист премии "Электронная буква" в 2023 году - в него вошли 20 авторов и 20 чтецов из разных городов России. Победители станут известны в марте 2024 года, сообщили организаторы.

"3 декабря группа компаний "ЛитРес" в рамках ежегодной ярмарки Non/fiction представила короткий список шестого сезона крупнейшей в России премии в области цифровых книг "Электронная буква". В шорт-лист вошли 20 чтецов и 20 авторов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. <…> Итоги премии будут подведены в марте 2024 года. Общий призовой фонд на продвижение всех лауреатов составит более 23 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В короткий список лучших авторов вошли Владимир Чернявский ("Телефонист"), Елена Ершова ("Медвежье Молоко"), Марина Голубицкая ("Два писателя, или Ключи от чердака"), Николай Ободников ("Сирены Амая"), Вера Ард ("Шесть из восьми"), Саша Некрасова ("Горы обещали тебя"), Влад Райбер ("Мы твои друзья"), Людмила Старжинская ("Побег из детства"), Майя Винокурова. ("Проклятая. Против судьбы"), Евгений Ильичев ("Последний контакт"). Еще 10 авторов вошли в номинацию "Дебют года".

"В этом году выбрать шорт-лист из длинного списка было очень непросто. Я продолжаю приятно удивляться тому, какое количество новых авторов подается на конкурс. <…> Неизбитые сюжеты, динамичное повествование, интересные герои - у финалистов нынешнего сезона есть все, чего так не хватает читателю. Отдельно хочется отметить то, что многих авторов явно беспокоит то, каким будет будущее, - отсюда разнообразные вариации на тему, антиутопические сюжеты и философские размышления", -приводятся слова шеф-редактора "ЛитРес" Екатерины Писаревой.

Чтецы в этом году также представлены в двух номинациях - лучшие чтецы и "Дебют года".