В Петербурге пройдет музыкальный фестиваль имени Станислава Горковенко

Событие откроется "Фауст-концертом" в Академической капелле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Второй петербургский музыкальный фестиваль имени советского и российского дирижера и композитора, Народного артиста РСФСР Станислава Горковенко откроется "Фауст-концертом" в Академической капелле. Программу подготовил Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга.

"Мы основали этот фестиваль по инициативе Комитета по культуре в 2022 году, когда город готовился отметить 85-летие со дня рождения Станислава Горковенко, который 40 лет руководил Губернаторским оркестром. Я надеюсь, что фестиваль станет ежегодным. Готовя программы, мы делаем акцент на новых или малоизвестных партитурах, причем в авторских редакциях, без наслоений или искажений", - сообщил на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель фестиваля и Губернаторского оркестра Антон Лубченко.

На концерте-открытии прозвучат оратория Роберта Шумана "Сцены из "Фауста" Гете" и кантата Альфреда Шнитке "История доктора Иоганна Фауста". Партию Мефистофеля в кантате исполнят два певца: контртенор Вадим Волков и эстрадное контральто Екатерина Бачурина.

На семейном концерте для детей и взрослых 7 декабря в Малом зале филармонии впервые в России прозвучит симфоническая сказка "Карнавал динозавров" австралийского композитора и дирижера Тома Вудса.

В заключительный день фестиваля, 12 декабря, Губернаторский симфонический оркестр впервые выступит в Концертном зале Мариинского театра. Прозвучит опера Сергея Прокофьева "Повесть о настоящем человеке", главные партии исполнят солисты Мариинского театра Владимир Мороз и Мария Баянкина. Ранее Лубченко восстановил авторскую редакцию оперы по рукописям и записал ее на диск. В 2019 году эта запись получила Международную премию "Чистый звук".