В Улан-Удэ открыли студию мультипликации на бурятском языке

Первыми участникам студии стали учащиеся Детской художественной школы имени Мэрдыгеева

ТАСС, 4 декабря. Студия покадровой мультипликации для съемки анимации на бурятском языке заработала в Улан-Удэ. Об этом сообщается на странице Детско-юношеской библиотеки Бурятии во "Вконтакте".

"Открытие студии покадровой мультипликации "Ре:Нойр" в Детско-юношеской! Мы долго работали над этим проектом и невероятно рады представить его вам. В родных стенах нашей библиотеки снимается мультфильм на бурятском языке", - говорится в сообщении.

Первыми участникам студии стали учащиеся Детской художественной школы имени Мэрдыгеева. Они вместе с профессиональными художниками и декораторами подготовили куклы и декорации для первой работы в технологии покадровой анимации.

Дебютным мультфильмом студии станет экранизация бурятской народной сказки "Нохой хун хоер". Это история о борьбе с одиночеством и обретении друга. В дальнейшем в студии смогут заниматься все желающие.