В парке "Зарядье" в Москве откроют выставку живописи и графики Павла Филонова

Экспозиция начнет работу 16 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 60 работ художника Павла Филонова представят на выставке в павильоне "Медиацентр" парка "Зарядье", сообщается на сайте мэра Москвы.

"16 декабря в павильоне "Медиацентр" парка "Зарядье" откроется выставка "Павел Филонов. Художник мирового расцвета", приуроченная к 140-летию живописца. В экспозицию вошло более 60 живописных и графических работ Павла Филонова из фондов Русского музея (Санкт-Петербург). Посетители увидят картины из цикла "Ввод в мировый расцвет" 1910-х годов, такие как "Пир королей", "Крестьянская семья", "Перерождение интеллигента", а также абстрактные композиции, полотно "Головы" и изображения зверей, написанные в 1920-е. Кроме того, представят картины 1930-х годов на производственные темы, в числе которых "Ударницы швейной фабрики "Красная Заря", "Тракторная мастерская Путиловского завода" и другие", - говорится в сообщении.

Помимо этого, посетители смогут познакомиться со статьями, манифестами, дневниковыми записями художника, узнать, как Филонов понимал мир, космическое пространство и Вселенную. Экспозиция дополнена большим количеством пояснительных текстов. Посетить выставку можно до 17 марта.