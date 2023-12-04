Немецкого дирижера отстранили от фестиваля в ФРГ из-за связей с Россией

По данным Bild, Юстус Франц в июне вошел в жюри конкурса имени П. И. Чайковского в Москве, хотя большинство западных музыкантов его бойкотировали

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Руководство Музыкального фестиваля Шлезвиг-Гольштейна (SHMF) отстранило от участия его основателя, немецкого дирижера и пианиста Юстуса Франца из-за творческой деятельности в России. Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, в июне Франц вошел в жюри конкурса имени П. И. Чайковского в Москве, хотя большинство западных музыкантов его бойкотировали. Фестиваль в Шлезвиг-Гольштейне Франц основал в 1986 году.

"Мы обсуждаем действия основателя с ним лично, а не публично. По множеству причин приглашение Юстуса Франца было невозможно. Одна из них - его деятельность в России", - приводит издание слова руководителя фестиваля Кристиана Кунта.

Как пишет Bild, сам Франц назвал отстранение "трусливым" и "не совсем справедливым". В то же время он подчеркнул, что не будет "на коленях" просить, чтобы его приглашали.