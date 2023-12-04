Медведи, волшебная любовь и трагедия творца: о премьере спектакля "Обыкновенное чудо"

Накануне, 3 декабря, в Театре им. Евгения Вахтангова состоялась премьера спектакля "Обыкновенное чудо" по сказочной пьесе Евгения Шварца в постановке режиссера Ивана Поповски. Чтобы решиться на такое, нужно обладать недюжинной смелостью: все помнят культовый фильм Марка Захарова "Обыкновенное чудо", фразы из него ушли в народ, а интонации героев практически на слуху. Но спектакль Поповски заставляет об этом забыть, и после него не возникает желания сравнивать театральную версию сказки с раз и навсегда зафиксированной красотой захаровского киношедевра. События и чудеса происходят здесь и сейчас, действие развивается стремительно, как пружина, которую перестали сжимать. У актеров на сцене совсем другие способы взаимодействия со зрителями: они играют азартно и весело, доказывая, что даже в зачитанной до дыр истории можно обнаружить новые темы.

Волшебство в больничном боксе

Евгений Шварц работал над "Обыкновенным чудом" в течение десяти лет, посвятив сказку своей супруге, Екатерине Ивановне Зильбер. Он писал в дневнике: "Эту пьесу я очень люблю, прикасаюсь… к ней с осторожностью и только в такие дни, когда чувствую себя человеком". Поставив ее, Иван Поповски доказал неточность сразу двух аксиом. Во-первых, то, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку: в 2010-м режиссер выпустил премьеру мюзикла "Обыкновенное чудо", сочиненного композитором Геннадием Гладковым на основе музыки к фильму Захарова, в Театральном центре на Дубровке. Спектакль в Вахтанговском театре — вторая встреча с пьесой Шварца.

Во-вторых, фразу Гегеля, что любая история повторяется дважды: сначала как трагедия, а потом как фарс, которая в этом случае работает с точностью до наоборот. Мюзикл Гладкова, поставленный им в 2010-м, был веселым и романтичным. Обратившись к сказке Шварца во второй раз, режиссер подчеркивает не только ее игровое начало, но и присутствующий в ней трагизм. Поповски сделал для спектакля новую сценическую версию текста, дополнив его диалогами и шутками, и оставил всего несколько песен и дуэтов Гладкова. Песенка о бабочке, которая крылышками бяк-бяк-бак-бяк, в его варианте "Обыкновенного чуда" не прозвучит, зато появилась взятая из мюзикла ария Принцессы, которая готовится к смерти. А колдовское "Приходит день, приходит час, / Приходит миг, приходит срок — / И рвется связь…" Волшебник, названный в пьесе Хозяин (Владимир Логвинов), поет в самом начале спектакля, сидя в белом домике, похожем на больничный бокс. Рядом на медицинской койке забылась тяжелым сном его умирающая жена (Яна Соболевская), и первый диалог Хозяин произносит за себя и за нее, передвигая двух вырезанных из бумаги кукол — мужчину и женщину. Почувствовав, что жену заинтересовала его новая сказка и это шанс пробудить у нее интерес к жизни, волшебник торопливо рвет картонную коробку из-под мороженого, наспех сооружая что-то вроде деревьев и декораций. Пространство домика раздвигается, сверху опускаются декорации цвета картона — на них цифры и пометки, как на той самой коробке (автор сценографии и костюмов — Мария Трегубова), со стены спрыгивает Медведь (Николай Романовский), сохраняющий звериные повадки. И Хозяйка (так названа жена в списке действующих лиц) поднимается с постели, чтобы тоже участвовать в сказке.

Напомню ее сюжет: Хозяин превратил молодого медведя в человека. Он может снова стать зверем только после поцелуя принцессы. Но Медведь и Принцесса, героиня сказки, по-настоящему влюбляются друг в друга, и после их поцелуя происходит "обыкновенное чудо": он остается человеком.

Визуальные эффекты

Поповски всегда был мастером визуального театра, умеющим как по волшебству трансформировать пространство и буквально из ничего создавать запоминающиеся спецэффекты. Волшебный сценический мир, созданный режиссером в "Обыкновенном чуде", накрывает зрителей словно океанская волна. Пространство оплетают заросли каких-то диковинных растений, на заднем плане неторопливо бредет стая медведей, причем один везет на спине жену Хозяина, Принцесса танцует с огромным мишкой, а из-под колосников падает снег.

Незадолго до поцелуя Принцессы и Медведя на заднике возникает зловещая черная птица… Черное одеяние Волшебника и белое платье его жены по стилистике резко отличаются от костюмов персонажей созданного им сказочного мира, в которых преобладает красный цвет. Во втором акте, когда Принцесса горюет и готовится к смерти, краски на сцене блекнут, а яркие костюмы сменяются черно-белыми.

Но очевидно, что в последние годы режиссера все больше интересует исследование внутреннего мира человека, мотивации поступков, характеры. В "Обыкновенном чуде" они очерчены ярко и точно, и следить за их развитием не менее интересно, чем за визуальными эффектами.

Три любовных дуэта

Любовь — главная тема этого спектакля, не случайно в нем три пары влюбленных. Главная, конечно же, Принцесса (Полина Рафеева) с копной рыжих кудрей на голове, полная витальной, жизненной энергии, и харизматичный Медведь (Николай Романовский), поначалу сохраняющий звериные повадки. Эту пару часто называют детьми, они и вправду носятся по сцене и играют словно два сорванца-мальчишки. Влюбленных связывают и подлинная страсть, и нешуточные любовные страдания. Чувства помогают ему окончательно избавиться от звериного начала, а ей — обрести смысл жизни. Хозяйка заботится об этой паре словно ангел-хранитель, то отводя опасный удар шпаги во время поединка Медведя и Принцессы, то обнимая и успокаивая ее.

Чувство преображает и другую пару — Трактирщика (Евгений Князев играет его хитрецом, ловко справляющимся со всеми жизненными неурядицами и проблемами, кроме безнадежной любви) и Придворную даму (Мария Волкова), закаленную жизненными трудностями настолько, что ее как будто покрывает непробиваемая броня. Но все это спадает, словно короста, когда Эмиль и Эмилия (так их по-настоящему зовут) поют любовный дуэт, заражающий зрителя энергией веселого вахтанговского озорства.

Третья пара — Хозяин и его жена. Она уравновешивала своей добротой и нежностью его нервность, невольную жестокость и эгоизм. Хозяин никак не может смириться с тем, что любимой скоро не станет.

В финале спектакля все явственнее становится тема зыбкости и ненадежности окружающего мира, где никто не знает своей судьбы. Сказка о принцессе и медведе оказывается последней: Хозяин отпускает своих героев, ни их приключения, ни его любовь не помогли продлить жизнь жены. И в этом трагедия любого творческого человека: в своем воображении он создает целые фантастические миры, распоряжаясь ими по своему усмотрению, но оказывается беспомощным при столкновении с реальностью. Хозяин засыпает на больничной койке рядом с женой, а она встает и тихо уходит вдаль, где, словно гигантский парус, начинают раздуваться театральные волны, заполняя все пространство и в итоге поглощая ее. Но остается ощущение мощи жизненных сил, веры в справедливое начало и надежда на будущее, которое всегда кажется светлее. Волны поднимаются все выше, выходящие из-под них на поклоны герои "Обыкновенного чуда" останавливают шквал зрительских аплодисментов жестом, призывающим хранить молчание, и поют: "Давайте негромко, давайте вполголоса, давайте простимся светло…"

Ольга Романцова