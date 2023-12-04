В Минкультуры напомнили правила выдачи прокатного удостоверения на фильм

Кинорежиссер Александр Сокуров ранее выразил опасение, что его фильм "Александра" с оперной певицей Галиной Вишневской в главной роли не получит повторное прокатное удостоверение

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры России выдает удостоверение для проката фильма в российских кинотеатрах на основании экспертизы и опираясь на соответствие картины всем необходимым для этого критериям, подчеркнули в беседе с корреспондентом ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее кинорежиссер народный артист России Александр Сокуров выразил опасение, что его фильм "Александра" с оперной певицей Галиной Вишневской в главной роли не получит повторное прокатное удостоверение. По его словам, создатели фильма "давно сдали документы на повторное разрешительное удостоверение на этот фильм", но решения по прокату им до сих пор не сказали.

"В рамках действующего законодательства министерство культуры по установленным процедурам принимает и рассматривает заявки на выдачу прокатных удостоверений. Порядок приема и рассмотрения заявок регламентирован постановлением правительства Российской Федерации №143 от 27 февраля 2016 года, - напомнили в Минкультуры. - В случае если переданные заявителем на экспертизу материалы соответствуют обозначенным в упомянутом постановлении критериям, ему выдается прокатное удостоверение".

Сюжет фильма Сокурова разворачивается в Чечне, куда приезжает пожилая женщина Александра, чтобы навестить своего внука, офицера российской армии. Фильм повествует о сложностях в человеческих отношениях. Для "Александры" Сокуров впервые сам создал сценарий, написав его специально для Галины Вишневской. Музыку к кинофильму, написанную продюсером и композитором картины Андреем Сигле, исполнил оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Режиссер отмечал, что для него этот фильм - "история не про актуальное, а про вечное". Мировая премьера картины состоялась на 60-м Каннском фестивале в 2007 году, она номинировалась на Золотую пальмовую ветвь.