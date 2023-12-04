Директор театра Вахтангова пожелал Машкову собрать достойную команду на посту главы СТД

По словам Кирилла Крока, "это огромная нагрузка и нечеловеческая ответственность не только за театр, не только за Театральную школу Олега Павловича Табакова"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок пожелал новому председателю Союза театральных деятелей (СТД) России Владимиру Машкову сформировать достойную команду на этом посту, об этом Крок сообщил ТАСС.

"Я желаю Владимиру Львовичу [Машкову] распределения сил и времени в пространстве. С моей точки зрения, это огромная нагрузка и нечеловеческая ответственность не только за театр, не только за Театральную школу Олега Павловича Табакова, но еще и за союз, в котором 77 отделений. Желаю ему сформировать достойную команду, которая будет ответственно подходить к решению задач, помогать, думать не о своих личных амбициях, а думать в целом о союзе, о людях, кто за ними стоит, не поддаваться на какие-то политические провокации, не заниматься театральными интригами", - сказал собеседник агентства.

"Владимир Львович, несмотря на свой 60-летний юбилей, еще молод и юн. И мы ему, как молодому человеку, доверяем союз. Так как союзу 150, то что такое 60 лет. Это пока еще ерунда. Поэтому долгих лет ему жизни. И самое главное - я хотел бы, чтобы Владимир Львович воспользовался советом Александра Александровича [Калягина] не разрушать, а созидать и приумножать", - сказал ТАСС ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев.

Как отметила директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, народный артист РФ Владимир Машков - потрясающий лидер и справится с работой на посту председателя Союза театральных деятелей (СТД) РФ. "Мне очень нравится кандидатура Владимира Львовича Машкова, потому что он замечательный артист, он потрясающий лидер, у него невероятное количество энергии. И я думаю, что все будет хорошо с Союзом театральных деятелей, - сказала она. - Машков справится".

Внеочередной съезд СТД выбрал Машкова председателем Союза театральных деятелей РФ. Он оказался единственным кандидатом на этот пост после того, как остальные представители театральной сферы взяли самоотвод, в частности, Крок, народный артист РФ Александр Лазарев и гендиректор Большого театра Валерий Гергиев. Машков сменил на посту председателя Александра Калягина, который руководил СТД почти 30 лет. Всего в голосовании участвовало 208 делегатов со всей России.

Машков - один из самых востребованных российских артистов. Окончив Школу-студию МХАТ, курс Олега Табакова, Машков остался верен своему учителю. Он много играл и ставил в "Табакерке", в МХТ имени Чехова. После смерти Табакова в 2018 году актер возглавил его театр, который теперь называется Театр Олега Табакова, а также руководит камерной сценой театра на улице Чаплыгина и школой Табакова для начинающих артистов.

Машков сыграл десятки ролей - был в кадре и вором, и банкиром, и трогательным отцом, и безжалостным убийцей. Среди самых известных фильмов с его участием - "Лимита", "Американская дочь", "Подмосковные вечера", "Олигарх", "Вор", "Край", "Кандагар" и телесериал "Ликвидация".