Калягин: Машков своей деятельностью доказал, что сможет стать хорошим руководителем СТД

Александр Калягин руководил Союзом театральных деятелей 27 лет

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ Владимир Машков доказал своей деятельностью, что в будущем сможет стать хорошим руководителем Союза театральных деятелей (СТД) РФ. Об этом заявил ТАСС Александр Калягин, который покинул этот пост.

"Мне кажется, он доказал своей деятельностью, что может быть не только хорошим актером, но и может быть в дальнейшем хорошим руководителем такой мощнейшей организации, как Союз театральных деятелей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Машков уже является руководителем Театра Олега Табакова, у которого есть две сцены, Московской театральной школы Олега Табакова. "Есть, чем руководить. Но Союз театральных деятелей - совсем другая организация. Но я думаю и даже почти уверен, что он справится. Это будет, может быть, другой СТД. Может быть, это будет [организация] его видения, но человек вправе, если он занимает эту должность, строить жизнь Союза театральных деятелей так, как ему видится", - заключил Калягин.

Внеочередной съезд СТД выбрал худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова председателем Союза театральных деятелей РФ. Он оказался единственным кандидатом на этот пост после того, как остальные представители театральной сферы взяли самоотвод, в частности, народный артист РФ Александр Лазарев, директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок и гендиректор Большого театра Валерий Гергиев. Александр Калягин, который руководил СТД 27 лет, покинул свой пост.