В Тамбове театральный фестиваль собрал около 3 тыс. зрителей

В 2023 году организаторы "Виват, театр!" сделали упор на молодых актеров, которые находятся в стадии обучения

ТАСС, 4 декабря. Около 3 тыс. зрителей собрал фестиваль "Виват, театр!", который проходил в Тамбове с 24 ноября по 3 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тамбовского молодежного театра.

"На "Виват, театр!" собрались 3 тыс. зрителей, которые увидели 20 спектаклей. В фестивале участвовало 18 коллективов, или примерно 160 человек", - рассказали в пресс-службе.

В этом году организаторы "Виват, театр!" решили привлечь много самодеятельных и учебных театров, сделав упор на молодых актеров, которые только находятся в стадии обучения. Участниками фестиваля стали коллективы из Тамбовской, Воронежской, Московской, Пензенской, Вологодской и Самарской областей.

Зрителям представили постановки "Сон в летнюю ночь", "Валентин и Валентина", "Дорогая Елена Сергеевна" и "С любимыми не расставайтесь". Мастерская В. Б. Гаркалина Российского института театрального искусства - ГИТИС сыграла пьесу "Коломба" в экспериментальном жанре саундрама.

Первый фестиваль "Виват, театр!" прошел в Тамбове в 2008 году. За время своего существования сначала приобрел статус всероссийского, а затем международного, существенно расширил круг своих участников. Каждую осень фестиваль готовит программу из разножанровых постановок классической русской, зарубежной, а также современной драматургии.