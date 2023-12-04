Театральный проект впервые номинировали на премию "Золотой пеликан"

По информации руководителя оргкомитета премии Алексея Матвеева, также впервые номинирован писатель Николай Прокудин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Театральный проект впервые номинирован на народную премию в области благотворительности, творчества и социальной работы "Золотой пеликан". Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель организационного комитета премии Алексей Матвеев.

"Впервые номинирован театральный проект. <...> Это "Театральный проект 27", который создает в Петербурге новую площадку и спектакли для подростков. Мы понимаем, что благодаря "Пушкинской карте" подростки могут больше позволить себе ходить в театры, но в современной мультимедийной действительности театральный жанр не является наиболее интересным. Коллеги ставят хорошие молодежные постановки, более того, в этом году они стали инициаторами первого фестиваля школьных театров. <...> Одна из ярких экспериментальных работ коллектива - это спектакль, вся актерская труппа которого состоит из учителей", - рассказал он.

Как добавил Матвеев, также в этом году впервые номинирован на премию писатель - член Союза писателей Петербурга и Союза российских писателей Николай Прокудин.

"Я не вел никогда "дневник добрых дел", которые я сделал, но я знаю, что среди всех дел, которые я сделал, есть и добрые. Может об этом кто-то узнал случайно, и это перестало быть тайной, поэтому я являюсь номинантом. <...> Можно гордиться этим, спасибо большое за доверие", - сказал актер театра и кино Андрей Ургант, который также номинирован на премию.

XXVI церемония награждения премией "Золотой пеликан" состоится 6 декабря в "Доме Актера им. Станиславского". В 2023 году будет представлено семь номинаций, среди которых "За социально-медицинскую помощь и образование", "За позитивный креатив в журналистике и литературе", "За гуманизм в творчестве и искусстве".

Премия "Золотой пеликан" с 1994 года является высшей народной наградой в области благотворительности, творчества и социальной работы, вручаемой организациям и жителям Санкт-Петербурга, активно участвующим в реализации социально значимых программ и творческих проектов по оказанию помощи инвалидам, малоимущим семьям, ветеранам и другим социально нуждающимся слоям населения.