На выставке в Петербурге свои работы представили более 30 художников из ДНР

Выставка продолжит работу до 15 января 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Выставка живописных работ художников Донецкой Народной Республики открылась в Инженерном доме Петропавловской крепости. Как рассказала корреспонденту ТАСС куратор проекта Анаит Агабекян, представленные картины впервые выставляются в Петербурге, а их авторами стали более 30 художников, которые продолжают жить и работать на Донбассе.

"Эти картины впервые приехали в Санкт-Петербург, их написали художники, которые на данный момент работают и живут в Донецке. Они активно участвуют во всех выставочных проектах и несмотря ни на что продолжают прославлять наш край посредством создаваемых произведений. Причем у нас представлены как работы художников старшего поколения, среди которых есть народные и заслуженные, так и творения авторов, только начинающих свой путь в искусстве", - сказала Агабекян.

Всего представлено 45 работ, в том числе и несколько скульптурных произведений из дерева - все они были созданы в период с 2014 года по настоящее время. По словам куратора, работы призваны показать весь спектр возможностей донбасских художников, поэтому сама выставка посвящена не столько военной теме или индустриальному значению региона, сколько будущей мирной жизни.

Выставка продолжит свою работу до 15 января 2024 года - после этого, подчеркнула Агабекян, ее, вероятно, будет ждать продолжение путешествия, только уже по другим городам России.

Проект реализован при содействии Союза художников ДНР и общественной организации "Ленинградский доброволец".