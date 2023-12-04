На выставке в Петербурге представили личные вещи "командира блокадного трамвая"

Выставка открылась к 120-летию со дня рождения начальника трамвайно-троллейбусного управления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Очки, рабочую записную книжку, военный билет и другие личные вещи, а также рабочий кабинет "командира блокадного трамвая" Михаила Сороки смогут увидеть посетители выставки в петербургском Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ. Выставка открылась к 120-летию со дня рождения начальника трамвайно-троллейбусного управления, сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

"4 декабря исполняется 120 лет со дня рождения начальника трамвайно-троллейбусного управления в годы войны и блокады, "командира блокадного трамвая" М. Х. Сороки. Прикоснуться к личности Михаила Сороки помогут его личные вещи: очки, ручка, рабочая записная книжка, военный билет и депутатский билет, подготовленные им газетные публикации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что посетители выставки смогут увидеть воссозданный рабочий кабинет начальника ТТУЛ, в котором принимались критически важные для функционирования транспортной системы и жизни города решения. Свои воспоминания оставил и сам Сорока в книге "Фронтовой трамвай", первое издание которой можно будет также увидеть на выставке.

В пресс-службе комитета по транспорту напомнили, что благодаря усилиям Михаила Сороки и самоотверженному труду всего предприятия в осажденном Ленинграде не прекращалось трамвайное движение. Именно Сорока в годы блокады придумал поставить на моторный вагон два бугеля, соединив их параллельно, - так удалось ликвидировать демаскирующее город искрение при движении трамваев. По его проекту была разработана концепция создания троллейбусной линии по Ладожскому озеру, чтобы троллейбусы с демонтированными креслами могли перевозить грузы в осажденный Ленинград.

Экспозиция будет открыта для посещения до 27 января 2024 года, затем она станет частью выставочной программы к 80-летию снятия блокады.