Бутман: попытки Запада отменить русскую культуру неправильны и лишь провоцируют конфликты

По словам артиста, "музыканты практически не ссорятся"

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Авторы идеи об отмене русской культуры на Западе - настоящие виновники того, что происходят конфликты. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС народный артист России Игорь Бутман, посетивший Индию с гастролями.

"Все, что сейчас происходит [вокруг русской культуры на Западе,] неправильно. Нельзя перекладывать свои проблемы на людей искусства. Мы как раз доставляем радость людям", - сказал он.

"Мы как организаторы фестивалей приглашаем наших друзей, в том числе, естественно, из Америки, Англии, Италии, Франции. Мы как раз наводим мосты. А люди, которые выступают против нашей общей культурной повестки, - именно они виноваты в том, что происходят конфликты. Это они не могут найти общий язык между собой", - отметил музыкант.

По словам Бутмана, "музыканты практически не ссорятся". "Мы все удивлены тому, что происходит. Если музыкант хороший, значит, и человек он хороший. И наоборот", - констатировал он.

"Только искусство и любовь к прекрасному может помочь нам понять друг друга и начать диалог. Мы понимаем, что без торговли, промышленности невозможно существовать. Но когда уже здесь процесс налажен, о чем мы можем поговорить? О хороших фильмах, книгах, музыке. Где мы можем найти общие интересы? В любви к музыке", - считает Бутман. "Как раз музыка и может нас сблизить и дать шанс начать диалог", - добавил он.

В Нью-Дели народный артист России приехал в составе квинтета. В индийской столице состоялись уже два выступления музыкантов, предстоит еще один. Гастроли завершатся в Мумбаи 6 декабря.