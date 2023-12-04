Бутман подготовит большой концертный тур по случаю 25-летия Московского джазового оркестра

По словам народного артиста России, саксофониста и джазмена, планируются гастроли в Таиланд, Бахрейн и другие страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Народный артист России, саксофонист и джазмен Игорь Бутман готовит большой концертный тур по России и зарубежные гастроли по случаю 25-летия Московского джазового оркестра. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"В следующем году будет юбилей нашего Московского джазового оркестра, которому исполнится 25 лет. Конечно, мы готовим большой тур по стране, собираемся поехать с гастролями в Таиланд, Бахрейн и другие страны", - сказал Бутман.

"Также мы готовим новый большой фестиваль в Санкт-Петербурге. Известно, что там будет знаменитый бас-гитарист из Камеруна Ришар Бона, музыканты из Индии, Таиланда, Турции, Индонезии", - рассказал он.

По словам Бутмана, оркестр также подготовил новую программу, в которую вошли произведения М. П. Мусоргского, А. П. Бородина. "Мы записали новую программу и к юбилею будем выпускать альбом", - отметил музыкант.

В Нью-Дели народный артист России приехал в составе квинтета. В индийской столице состоялись уже два выступления музыкантов, предстоит еще один концерт. Гастроли завершатся в Мумбаи 6 декабря.