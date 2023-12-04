Лауреатами "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" стали четверо режиссеров

Победители получат грант в 1,5 млн рублей на постановку спектаклей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Лучшими молодыми режиссерами на фестивале "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" названы Сергей Тонышев, Виктория Печерникова, Виктор Бугаков и Александра Мамкаева, создавшие постановки в Лесосибирске, Санкт-Петербурге и Кудымкаре. Церемония закрытия смотра прошла в Московском театре Et Cetera, передает корреспондент ТАСС.

"В мое время, к сожалению, таких конкурсов не было. А сейчас есть возможность у молодых режиссеров показать свои работы. Фантастика. Награждаются два режиссера <…> Виктор Бугаков и Александра Мамкаева", - объявил худрук Театра им. Моссовета Евгений Марчелли. Виктор Бугаков в свою очередь поблагодарил организаторов смотра и участников спектакля, отметив, что постановку они создавали вместе с Александрой Мамкаевой.

Виктория Печерникова удостоена награды за спектакль "Человек в закрытой комнате" в Лесосибирском драматическом театре "Поиск", Виктор Бугаков и Александра Мамкаева - за постановку "Так возможно, так близко…" в Театре "Цехъ" Санкт-Петербурга, Сергей Тонышев - за спектакль "А. Т." в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре им. М. Горького в Кудымкаре. Приз зрительских симпатий достался Юрию Печенежскому за постановку "Матренин двор" в Томском областном театре драмы.

"Сил, терпения и вдохновения, конечно, потому что вдохновение нам всем очень нужно", - пожелал, вручая награду Виктории Печерниковой, худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков. Леонид Ярмольник, объявляя третьего лауреата - Сергея Тонышева, отметил, что успех артиста во многом зависит от режиссера и других людей, работающих над спектаклем.

Победителей жюри выбрало из 15 конкурсантов. Они получат грант в 1,5 млн рублей на постановку спектаклей. Среди участников фестиваля были театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Лесосибирска, Нягани, Луганска, Екатеринбурга, Макеевки, Томска и других городов. Вечер прошел в формате театрализованного музыкального концерта с участием студентов Школы-студии МХАТ. Режиссером церемонии выступила Татьяна Бурель.

В жюри смотра традиционно входят только режиссеры. В этом году работы молодых коллег оценивали опытные режиссеры Алексей Бородин, Георгий Исаакян, Евгений Каменькович, Евгений Марчелли, Валерий Фокин, Борис Манджиев. По правилам фестиваля, в нечетные годы опытные мастера судят представителей нового поколения, в четные - наоборот. Фестиваль проходил в Москве с 6 октября по 4 декабря при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Смотр включал, в частности, образовательный проект "Мастерская", на котором известные режиссеры и актеры рассказали о своих учителях.