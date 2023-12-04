Умер актер Сергей Кустов

Ему было 77 лет

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Украинский актер театра и кино Сергей Кустов, исполнивший роль королевского гвардейца Монтарана в советском фильме "Д'Артаньян и три мушкетера", умер на 78-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Первого украинского театра детей и юношества во Львове.

"Ушел на тот свет наш народный артист Украины Сергей Павлович Кустов - эпоха истории театрального Львова и целой страны, наш старший коллега, друг и наставник", - говорится в сообщении на странице театра в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что Кустов на протяжении 55 лет служил в театре детей и юношества, сыграв за это время более 100 ролей. О дате и месте захоронения актера сообщат позднее.

Кустов родился в 1946 году, образование получил в Киевском государственном театральном университете.