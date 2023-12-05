На фестивале "Зимний" показали фильм о матери главного героя из "Вам и не снилось"

Премьера прошла в кинотеатре "Художественный" в Москве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьера полнометражного фильма "Вера" о матери Ромы - главного героя повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось" - состоялась на фестивале российского авторского кино "Зимний" в кинотеатре "Художественный". Создатели подчеркнули, что новая картина - не ремейк советского "Вам и не снилось" режиссера Ильи Фрэза, передает корреспондент ТАСС.

Сюжет нового фильма режиссера Иры Волковой основан на повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось" (до печати в журнале "Юность" книга называлась "Роман и Юлька"), однако на этот раз в центре не 15-летние влюбленные Рома и Юлька, а мать главного героя Вера. Героиня в исполнении Виктории Толстогановой, сталкивается с тем, что в соседний дом переезжает первая любовь ее супруга - красавица Людмила с дочерью Юлей, в которую некстати для Веры влюбляется ее сын.

В начале 1980-х годов в СССР вышла популярная одноименная экранизация повести Щербаковой, режиссером которой стал Илья Фрэз. Картина получила второй приз жюри на Всесоюзном кинофестивале в Вильнюсе и была признана лучшим фильмом 1981 года по опросу читателей журнала "Советский экран". В книге героев звали Роман и Юля по аналогии с Ромео и Джульеттой, однако по требованию цензуры имя героини поменяли на Катю. В фильме снялись Татьяна Аксюта, Никита Михайловский, Елена Соловей, Ирина Мирошниченко. Веру в том фильме сыграла Лидия Федосеева-Шукшина.

О новой экранизации повести

"Любая новая экранизация того, что было настолько популярно, настолько дорого и настолько глубоко засело в сердцах такого большого количества зрителей, как это было с фильмом "Вам и не снилось", не может не пугать авторов нового проекта, - сказала в беседе с журналистами генеральный директор Киностудии им. Горького Юлиана Слащева. - Я обращаю внимание всех на то, что это не ремейк фильма [Ильи Фрэеза]. Это новая экранизация повести, новое прочтение повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось" про отношения Романа и Юльки, где главный акцент сделан на маму Романа, на Веру. Это объяснение зрителям, тем, кто читал повесть, кто смотрел советский фильм, почему Вера была такой, какой она была, и почему она фактически испортила отношения Романа и Юльки".

Сама Слащева назвала Веру трагической фигурой с драматической и проблемной судьбой, а также большим количеством женских внутренних обид. В этом случае важным стало то, что режиссер и художник-постановщик "Веры" - женщины, поскольку только они могли передать все внутренние переживания, боль и обиду Веры. По мнению Слащевой, Толстоганова блестяще справилась с ролью Веры.

"[Новая экранизация] по смыслу безусловно дополняет старую. Она ответила на целый ряд вопросов, которые у меня были. Главный вопрос - почему Вера такая? Мне хотелось больше узнать о ней. Наша Вера совсем не похожа на Веру Лидии Федосеевой-Шукшиной, она не похожа на Веру из "Вам и не снилось". Виктория Толстоганова - полная противоположность Лидии Федосеевой-Шукшиной, она жесткая, с жестким лицом и заостренными чертами лица, холодная и совсем не домашняя. Она передала весь этот внутренний разрыв и все это внутреннюю обиду, которая была у Веры", - сказала гендиректор Киностудии им Горького.

Композитором нового фильма стал Алексей Рыбников, музыка которого также звучит в "Вам и не снилось". При этом для "Веры" Рыбников написал новую оригинальную мелодию. Съемки фильма проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, а также на ледоколе "Ленин" в Мурманске. Рому и Юльку в новой экранизации сыграли Тимофей Тимков и Полина Меркурьева. В роли мамы Юли Людмилы - Ольга Сутулова, мужа Веры Костю играет Алексей Розин. Бабушку Ромки сыграла актриса Ольга Лапшина, а маму Алены Старцевой - Наталья Бочкарева.

Кинофестиваль "Зимний" проходит в столице с 1 по 7 декабря. "Вера" вошла в основной конкурс кинофестиваля. ТАСС - информационный партнер "Зимнего".