На Камчатке участники межрегионального фестиваля создали детскую карту столицы края

Она включает в себя два маршрута: мистический и высотный, а также список мест с бесплатными сувенирами

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Участники межрегионального музыкального фестиваля "Звук вокруг", мероприятия которого больше двух месяцев проходили на Камчатке, создали детский экскурсионный маршрут по Петропавловску-Камчатскому со списком бесплатных сувениров. Об этом ТАСС сообщили организаторы культурного события.

"Фестиваль "Звук вокруг - 2023" на Камчатке завершен, программа мероприятия развернулась на семи городских площадках и объединила более 30 специалистов в области истории искусства и музыки, кураторов, художников, исследователей визуальной культуры, антропологов и преподавателей. Например, лаборатория художницы, писательницы и картографа Кати Гущиной была посвящена созданию детской карты Петропавловска-Камчатского. Вместе с детьми была придумана уникальная карта, включающая два маршрута - мистический и высотный, она знакомила с основными достопримечательностями города, по версии юных петропавловцев, и предлагала список самых интересных бесплатных камчатских сувениров, которые можно найти в городе", - рассказали организаторы культурного мероприятия.

В рамках музыкального фестиваля на Камчатке впервые прозвучали как старинные музыкальные инструменты, так и современные. Участники фестиваля также исполнили музыкальные премьеры, которые были написаны специально для мероприятия.

Фестиваль "Звук вокруг" Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина стартовал на Камчатке 6 октября 2023 года. Мероприятие продолжает традицию фестиваля звукового искусства Sound Around, который проходит в Балтийском филиале ГМИИ им. А. С. Пушкина с 2012 года. В программу, помимо концертов, были включены творческие лаборатории, лекции, встречи с художниками.