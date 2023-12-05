В Еврейской автономной области открылся фестиваль идиша

За три дня состоится более 80 мероприятий

ТАСС, 5 декабря. Третий фестиваль языка идиш открылся в Еврейской автономной области (ЕАО) и продлится до 7 декабря, когда с заходом солнца начнется празднование Хануки - иудейского праздника обновления и спокойствия. За три дня в автономии состоится более 80 мероприятий, среди которых беседы со знатоками языка идиш, познавательные программы и церемония зажжения ханукальных свечей.

"Торжественная церемония открытия III Фестиваля языка идиш состоялась в биробиджанском Дворце культуры, где также были представлены выставка "Борис Миллер", книжная экспозиция "И снова идиш звучит…", экспозиция предметов иудаики "Вечность традиции", <...> выставка-продажа еврейских сувениров. Сотрудники Почты России помогали подписать и отправить открытку из ЕАО", - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участники церемонии посмотрели фильм "Из прошлого в настоящее", в котором обозначены этапы формирования и становления региона. Со сцены также звучали песни и стихотворения на идише.

С началом фестиваля жителей и гостей области поздравила заместитель председателя правительства области Галина Соколова, которая напомнила о важности сохранения идиша, еврейских традиций и культуры. "Мы должны очень трепетно относиться к таким вещам и передавать уважение к ним своим детям", - сказала она.

Идиш - еврейский язык германской группы, возникший в Центральной и Восточной Европе в X-XIV веках. В начале XX века на нем говорили около 11 млн человек по всему миру. В официальной литературе СССР именно идиш называли еврейским языком, а иврит называли древнееврейским. Именно носители идиша первыми переселялись в ЕАО после ее образования.