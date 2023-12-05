Труппа Приморской сцены Мариинки впервые отправится на гастроли в Доху

Коллектив представит балет Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь"

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. Труппа Приморской сцены Мариинского театра впервые выступит с гастролями в Дохе, сообщила пресс-служба театра.

"В декабре балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра впервые выступит в столице Катара - Дохе. Катарской публике будет представлен балет композитора Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь" в хореографии художественного руководителя балетной труппы, заслуженного деятеля искусств РФ Эльдара Алиева. Спектакли пройдут на сцене Катарского национального конгресс-холла", - говорится в сообщении.

Гастроли в Дохе станут завершающими для приморской труппы в 2023 году. С начала сезона артисты уже показали свои спектакли на сцене Мариинского театра, на исторической сцене Большого театра в Москве и филиале Мариинского театра во Владикавказе, а в октябре приняли участие в Днях культуры Приморского края в китайском Харбине.

"Нам очень важно, чтобы спектакль, литературной основой которого является памятник персидской и арабской литературы - знаменитый сборник сказок "Тысяча и одна ночь" - был воспринят публикой Ближнего Востока как близкий по духу. Мы стремились отразить в нем лучшие традиции восточной культуры, а потому очень надеемся, что все спектакли пройдут с успехом. После серии показов в Катаре балет вновь будет показан в Санкт-Петербурге, где мы представим нашу постановку в феврале-марте на традиционных зимних гастролях в Мариинском театре. Затем планируем показы в Пекине, и, конечно, на родной сцене во Владивостоке, ближе к концу сезона", - сказал Алиев.

Показы в Дохе пройдут в сопровождении оркестра Мариинского театра под управлением дирижера Эйюба Кулиева, при участии хора Приморской сцены. Вокальные партии исполнят солистки оперной труппы Приморской сцены Анастасия Кикоть и Алина Михайлик. На азербайджанском инструменте тар, входящем в состав оркестра, сыграют Наталья Медведева и приглашенный музыкант из Баку Рамин Азимов.

В главных партиях задействованы прима-балерины Анна Самострелова и Лилия Бережнова, премьеры Сергей Уманец и Виктор Мулыгин, солисты Юрий Зиннуров, Саки Нисида, Арина Нагасэ, Лада Сартакова, Александра Шалимова.