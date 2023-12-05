Российские соотечественники Кипра заявили о намерении продвигать культуру греков Приазовья

Они провели благотворительную акцию "Доброе дело" вместе с Обществом греков Приазовья

НИКОСИЯ, 5 декабря. /ТАСС/. Проживающие на Кипре российские соотечественники намерены популяризировать историю и культуру греков Приазовья. Как сообщила корреспонденту ТАСС представитель Молодежного клуба российских соотечественников Кипра Виктория Федченко, ее организация вместе с Историческим клубом Российского центра науки и культуры установила партнерские отношения с Обществом греков Приазовья. Их первым совместным проектом, поддержанным посольством России на Кипре, стало проведение благотворительной акции "Доброе дело", приуроченной к Международному дню инвалидов и Дню белой трости (символу незрячего человека).

"Общая цель этих мероприятий - популяризация среди греков-киприотов уникального культурного наследия греков Приазовья", - подчеркнула Федченко. Она рассказала, что Общество греков Приазовья предоставило им аудио- и видеоматериалы с вокальными и танцевальными номерами, а также приветствием от местных артистов. Все эти материалы были записаны на флеш-накопители USB и переданы в качестве новогодних подарков в школу для слабовидящих Агиос Варнава, чему учащиеся были очень рады.

Представитель Молодежного клуба российских соотечественников Кипра считает, что популяризация истории и культуры греков Приазовья - важное и полезное дело именно сегодня. "Это один из многочисленных народов России, проживающих на территории новых регионов нашей страны, и мы будем всячески поддерживать его самобытность ", - добавила она.

История греков Приазовья

История греков Приазовья - важный феномен истории и культуры России, это часть большого эллинистического присутствия на северном берегу Черного моря. Сегодня греки Приазовья говорят на различных диалектах греческого языка (румейский и урумский языки), бережно сохраняют свою культуру. Первые греческие поселения в Приазовье появились в 1778 году, когда власти Российской империи начали переселение греческих семей из Крыма в Азовскую губернию. Переезду способствовал уроженец Греции митрополит Готский и Кафский Игнатий (Газадини).

На новых землях греки получили земельные наделы, денежные выплаты и существенные привилегии. С них была снята рекрутская повинность. На новых территориях греческие семьи занимались сельским хозяйством, разводили скот, сохраняли традиции, язык, свою материальную и духовную культуру. Сегодня эти традиции живы, выходит литература на румейском и урумском языках, ведется преподавание, проводятся ежегодные музыкальные и танцевальные фестивали.