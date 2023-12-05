В Алтайском крае откроется образовательный центр Юрия Башмета

Организация начнет работу с апреля 2024 года

БАРНАУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Региональный культурно-образовательный центр Юрия Башмета будет создан в 2024 году в Алтайском крае - соглашение подписано между Алтайским государственным музыкальным колледжем, филармонией Алтайского края и продюсерской компанией "Русское концертное агентство" (Москва). Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры региона.

Задача программы "Юрий Башмет - молодым дарованиям России" - сохранение и развитие системы профессионального образования в области музыкального искусства в Российской Федерации, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, привлечение одаренных детей из разных регионов России к участию в творческих образовательных мероприятиях. Основным проектом стало создание специальных региональных образовательных центров Юрия Башмета для особо одаренных детей. Они разбросаны по всей стране - в Подмосковье, на Урале, в Сибири, Поволжье, Прикамье, в Заполярье, в Центральной и Южной России.

"Подписано соглашение о создании в регионе образовательного центра знаменитого музыканта. Соглашение подписали образовательные и концертные организации, которые будут принимать участие в его работе. Это Алтайский государственный музыкальный колледж, Государственная филармония Алтайского края и Русское концертное агентство. Образовательный центр Юрия Башмета в Алтайском крае станет 16-м в России. Работа центров направлена на выявление и всестороннее развитие музыкально одаренных детей в регионах", - сказано в сообщении.

Работу образовательный центр начнет с апреля 2024 года. По словам гендиректора ООО "Русское концертное агентство" Дмитрия Гринченко, в течение года в образовательные центры Башмета приезжают ведущие российские и зарубежные педагоги, которые проводят с молодыми талантливыми музыкантами длительные мастер-классы по различным специальностям, встречи с педагогами музыкальных школ. "Будем надеться, что к концу следующего года мы увидим реальные результаты работы", - цитирует пресс-служба Гринченко.