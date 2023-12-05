Экземпляр "Бесов" Достоевского выставят на торги

Первоначальная ставка составит 1,5 млн рублей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Аукционный дом "Литфонд" выставит на торги 7 декабря один из экземпляров уничтоженной советской цензурой книги Федора Достоевского "Бесы" и издание поэмы "Мертвые души" Николая Гоголя с автографом Марка Шагала. Об этом сообщили в пресс-службе аукционного дома.

"Уникален и один из немногих сохранившихся экземпляров уничтоженной советской цензурой книги Федора Достоевского "Бесы" (Москва, Ленинград, 1935 год). Изданные в 1935 году "Бесы" - тот самый выпуск советской эпохи, про который все слышали, но почти никто не видел. Иные и вовсе считают книгу букинистическим мифом. Первоначальная ставка 1 500 000 рублей", - сказали в пресс-службе.

Библиофильское издание "Мертвых душ" 1948 года с иллюстрациями и подписью Шагала также заявлено на торги 7 декабря. Иллюстрации были заказаны Шагалу парижским издателем и коллекционером Амбруазом Волларом в 1923 году. Напечатаны они были только в 1948 году другим издателем Эженом Терьяду. И в том же 1948 году иллюстрации Шагала к "Мертвым душам" получили Гран-при на Венецианском биеннале. Уточняется, что лидирующая цена за раритет с автографом Шагала составила 240 тыс. рублей.

Кроме того, впервые на российских аукционах будет представлен автограф Гоголя, подтвержденный заключением специалистов Пушкинского дома. Автограф оставлен на странице с публикацией статьи "Об Одиссее, переводимой Жуковским (из письма Н. В. Гоголя к Н. М. Языкову)" в журнале "Москвитянин". Прямо над заглавием статьи Гоголь собственноручно подписал: "Прошу Вас принять этот / журнал любящий Вас / Н. Гоголь". Стартовая цена за ценный раритет назначена 18 млн рублей.