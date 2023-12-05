В Салехарде пройдут концерты Гергиева, Мацуева и симфонического оркестра Мариинки

Выступление состоится на сцене культурно-делового центра города 6 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Концерт за Полярным кругом, в городе Салехарде (ЯНАО), дадут 6 декабря дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев и симфонический оркестр Мариинского театра, сообщила пресс-служба театра.

"В программу вечера войдут "Испанское каприччио" Николая Римского-Корсакова, Второй концерт для фортепиано с оркестром Фридерика Шопена (солист - Мацуев) и другие музыкальные сюрпризы", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что предстоящий концерт в Салехарде - не первый в истории симфонического оркестра Мариинского театра и Валерия Гергиева, которые с 2021 года регулярно выступают в этом административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа.

Концерт пройдет на сцене культурно-делового центра Салехарда.