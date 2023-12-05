Центр театра и кино Никиты Михалкова покажет в Минске спектакль "12"

Как отметили в центре, это спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Гастроли Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова пройдут в Минске 8 и 9 декабря, артисты привезут в столицу Белоруссии спектакль "12", сообщила пресс-служба центра.

"В рамках зарубежного направления "Больших гастролей" на сцене Дворца Республики пройдут показы спектакля "12" в постановке Никиты Сергеевича Михалкова", - говорится в сообщении.

Премьера спектакля "12" состоялась 24 апреля 2021 года на Исторической сцене Большого театра. В постановке заняты Никита Михалков, Николай Бурляев, Сергей Степанченко, Владимир Долинский, Георгий Перадзе, Игорь Сергеев, Сергей Радченко, Александр Ведменский, Владимир Кочетков, Александр Кижаев, Антон Ромм, Евгений Дубовской, Павел Ильин, Рамиз Кялбиев, а также детский ансамбль "Амцабз". Как отметили в центре, это спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде.

Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова создан в октябре 2019 года. Основу труппы составляют выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова. Гастроли организованы Росконцертом согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.